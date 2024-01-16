Мали - ЮАР. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024

Один из центральных матчей не только игрового дня на Кубке Африки, но и целого первого круга группового этапа. Именитые и амбициозные соперники.

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Матч состоится во вторник, шестнадцатого января, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

КАН-2024. Группа Е

Мали - ЮАР

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1