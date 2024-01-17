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Марокко - Танзания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024

Кубок Африки

Марокко - Танзания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Марокко - Танзания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На Черном континенте продолжается Кубок африканских наций. Сегодня, семнадцатого января, будут сыграны два матча. В одном из них примет участие сборная-сенсация последнего чемпионата мира Марокко.

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Матч состоится во вторник, 17-го января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO

КАН-2024

Марокко - Танзания

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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