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ДР Конго - Замбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024
ДР Конго - Замбия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
На Черном континенте продолжается Кубок африканских наций. Сегодня, семнадцатого января, будут сыграны два матча. В одном из них встретятся ДР Конго и Замбия.
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Матч состоится во вторник, 17-го января, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
КАН-2024
ДР Конго - Замбия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу ДР Конго - ЗамбіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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