ДР Конго - Замбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча КАН-2024

На Черном континенте продолжается Кубок африканских наций. Сегодня, семнадцатого января, будут сыграны два матча. В одном из них встретятся ДР Конго и Замбия.

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Матч состоится во вторник, 17-го января, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

КАН-2024

ДР Конго - Замбия

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1