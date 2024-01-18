Экзотика. Экваториальная Гвинея - Гвинея-Бисау. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча КАН-2024

Если вам не хватает в жизни футбольной экзотики, то этот матч – именно для вас. Экваториальная Гвинея против Гвинея-Бисау. Этим все сказано.

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Матч КАН-2024 состоится в четверг, восемнадцатого января, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

КАН-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1