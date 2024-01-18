Один из самых интересных матчей группового раунда на Кубке Африканских наций. Сойдутся сборные, которые способны выиграть турнир. Кот-д'Ивуар против Нигерии.

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Матч КАН-2024 состоится в четверг, восемнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

КАН-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1