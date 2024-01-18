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Кот-д'Ивуар - Нигерия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Кот-д'Ивуар - Нигерия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/CAF_Online
Один из самых интересных матчей группового раунда на Кубке Африканских наций. Сойдутся сборные, которые способны выиграть турнир. Кот-д'Ивуар против Нигерии.
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Матч КАН-2024 состоится в четверг, восемнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
КАН-2024
Кот-д'Ивуар - Нигерия
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляцыя матчу Кот-д'Івуар - НігеріяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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