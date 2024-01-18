Египет - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

За сборной, в которой выступает такой игрок как Мохаммед Салах, всегда интересно наблюдать. А против такого соперника как Гана – и подавно. Один из центральных матчей группового раунда КАН-2024.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч КАН-2024 состоится в четверг, восемнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

КАН-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3