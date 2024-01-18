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Египет - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Египет - Гана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За сборной, в которой выступает такой игрок как Мохаммед Салах, всегда интересно наблюдать. А против такого соперника как Гана – и подавно. Один из центральных матчей группового раунда КАН-2024.
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Матч КАН-2024 состоится в четверг, восемнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
КАН-2024
Египет - Гана
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Єгипет - ГанаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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