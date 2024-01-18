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Египет - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Кубок Африки

Египет - Гана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Египет - Гана. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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За сборной, в которой выступает такой игрок как Мохаммед Салах, всегда интересно наблюдать. А против такого соперника как Гана – и подавно. Один из центральных матчей группового раунда КАН-2024.

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Матч КАН-2024 состоится в четверг, восемнадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

КАН-2024

Египет - Гана

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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