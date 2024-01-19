Кубок Африки
Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабо-Верде - Мозамбик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Кабо-Верде - Мозамбик: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Twitter CAF / Автор неизвестен
Кабо-Верде и Мозамбик – не именитые команды на Африканском континенте. Они не претендуют на глобальный успех, однако могут подарить зрелище зрителям в очном матче.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч КАН-2024 состоится в пятницу, 19-го января, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
КАН-2024
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Кабо-Верде - МозамбікСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
- Медиаигрок! Морозюк после клуба российского блогера перешел в Рух. ВИДЕО
- Кучер: Сбросил все документы в Днепр-1, звонил Русолу - никто мне не ответил
- КАН-2023. Намибия впервые в своей истории выигрывает на турнире, сенсационно победив Тунис
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн