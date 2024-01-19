Кубок Африки
Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенегал - Камерун. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024
Сенегал - Камерун: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images / Global Images Ukraine
Очень принципиальное противостояние двух именитых соперников. Сенегал и Камерун претендуют на высокие места на этом турнире.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч КАН-2024 состоится в пятницу, 19-го января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
КАН-2024
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Сенегал - КамерунСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- Дома они непобедимы. Атлетико — Реал Мадрид 4:2. Видео голов и обзор матча
- Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец
- КАН-2023. Сенегал начинает турнир с крупной победы
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн