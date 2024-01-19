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Сенегал - Камерун. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Кубок Африки

Сенегал - Камерун: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Сенегал - Камерун. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

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Очень принципиальное противостояние двух именитых соперников. Сенегал и Камерун претендуют на высокие места на этом турнире.

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Матч КАН-2024 состоится в пятницу, 19-го января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

КАН-2024

Сенегал - Камерун

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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