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Онана ошибается не только в МЮ. Сенегал - Камерун 3:1. Обзор матча и видео голов

Кубок Африки

Очередная неуверенная игра кипера Манчестер Юнайтед

Онана ошибается не только в МЮ. Сенегал - Камерун 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Кроме Кабо-Верде, дважды на Кубке африканских наций-2023 победила и команда Сенегала.

Действующий обладатель главного африканского трофея сборных вышел в 1/8 благодаря победе над Камеруном.

В воротах Камеруна первый матч на турнире провел звездный ворота Андре Онана, однако его возвращение в сборную получилось, мягко говоря не совсем удачным. Сенегал три пробил в створ ворот Онана, и вратарь МЮ трижды не справился с ударами.

Кубок африканских наций, группа C, второй тур

Сенегал – Камерун 3:1

Голы: Сарр 16, Диалло 71, Мане 90+5 – Кастелетто 83

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Борис Сорокин
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