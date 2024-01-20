Онана ошибается не только в МЮ. Сенегал - Камерун 3:1. Обзор матча и видео голов

Кроме Кабо-Верде, дважды на Кубке африканских наций-2023 победила и команда Сенегала.

Действующий обладатель главного африканского трофея сборных вышел в 1/8 благодаря победе над Камеруном.

В воротах Камеруна первый матч на турнире провел звездный ворота Андре Онана, однако его возвращение в сборную получилось, мягко говоря не совсем удачным. Сенегал три пробил в створ ворот Онана, и вратарь МЮ трижды не справился с ударами.

Кубок африканских наций, группа C, второй тур

Сенегал – Камерун 3:1

Голы: Сарр 16, Диалло 71, Мане 90+5 – Кастелетто 83