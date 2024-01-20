Известно сколько матчей пропустит Салах из-за травмы

Национальная сборная Египта не сможет рассчитывать на своего лидера Мохамеда Салаха в двух ближайших матчах.

Об этом информирует футбольная ассоциация Египта. Обследование показано, что Салах получил мышечное повреждение спины. Мо не сыграет в матче с Кабо-Верде в третьем туре, и в еще одном матче, если Египет пробьется в плей-офф.

Салах отметился голом и ассистом в матче с Мозамбиком (2:2), а встречу с Ганой не доиграл из-за травмы (2:2). Игра со сборной Кабо-Верде, которая уже гарантировала себе первое место, состоится 22 января.