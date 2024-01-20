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Известно сколько матчей пропустит Салах из-за травмы

Кубок Африки

Сборная Египта осталась без своего лидера

Известно сколько матчей пропустит Салах из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Национальная сборная Египта не сможет рассчитывать на своего лидера Мохамеда Салаха в двух ближайших матчах.

Об этом информирует футбольная ассоциация Египта. Обследование показано, что Салах получил мышечное повреждение спины. Мо не сыграет в матче с Кабо-Верде в третьем туре, и в еще одном матче, если Египет пробьется в плей-офф.

Салах отметился голом и ассистом в матче с Мозамбиком (2:2), а встречу с Ганой не доиграл из-за травмы (2:2). Игра со сборной Кабо-Верде, которая уже гарантировала себе первое место, состоится 22 января.

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Кубок африканских наций Египет Мохамед Салах Кубок Африки Национальная сборная Египта
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Источник:
EFA
Опубликовал: Борис Сорокин
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