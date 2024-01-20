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Алжир - Буркина-Фасо. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча КАН-2024
Алжир - Буркина-Фасо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
RMC Sport/Автор неизвестный
После первого тура группового раунда сборная Буркина-Фасо неожиданно вырвалась в лидеры турнирной таблицы. Сможет ли Буркина-Фасо выдержать натиск амбициозной сборной Алжира? Узнаем с видеотрансляции.
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Матч КАН-2024 состоится в субботу, двадцатого января, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
КАН-2024
Алжир - Буркина-Фасо
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Алжир - Буркіна-ФасоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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