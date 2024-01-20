Мавритания - Ангола. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Для обеих сборных это практически последний шанс в борьбе за выход из группы. Трудно будет рассчитывать на плей-офф, если не победить в сегодняшнем поединке.

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Матч КАН-2024 состоится в субботу, двадцатого января, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

КАН-2024

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1