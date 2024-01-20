Наговорил лишнего. Танзания уволила главного тренера посреди Кубка африканских наций

Танзания официально уволила главного тренера Аделя Амруша после того как он был дисквалифицирован Африканской конфедерацией футбола на восемь матчей.

До конца турнира сборной будет руководить бывший ассистент Амруша Хемед Сулейман.

Перед матчем с Марокко в первом туре Амруш заметил, что соперник его сборной имеет чрезвычайное влияние в регионе.

“Федерация футбола Марокко – главная сила в африканском футболе. Марокко управляет африканским футболом. Они выбирают своих рефери, а мы всего лишь пассивные наблюдатели”, – говорил Амруш.

В результате марокканская федерация подала свою жалобу, которая была удовлетворена CAF. После увольнения Амруша федерация футбола Танзания сообщила, что не согласна с его высказываниями.