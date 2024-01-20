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Тунис - Мали. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Кубок Африки

Тунис - Мали: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Тунис - Мали. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча КАН-2024

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Тунис оказался в пикантном положении после первого тура – с нулем очков. Для того, чтобы претендовать на выход из группы, этой сборной нужно побеждать Мали.

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Матч КАН-2024 состоится в субботу, двадцатого января, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

КАН-2024

Тунис - Мали

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Туніс - Малі
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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