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КАН-2023. Ангола одержала минимальную победу над Мавританией

Кубок Африки
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Первая победа ангольцев на турнире

КАН-2023. Ангола одержала минимальную победу над Мавританией

Фото: twitter.com/CAF_Online/Автор - невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Анголы одержала минимальную победу над сборной Мавритании со счетом 3:2 в рамках 2-го тура Кубка Африканских Наций.

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Счет в матче на 30-й минуте открыл Жасинто Мундо Дала, после чего в конце тайма счет стал равным благодаря усилиям Сиди Буна Амара. Во втором тайме Дала снова вывел ангольцев вперед, Жилберту увеличил преимущество, но через пять минут Мавритания забила второй мяч. Впрочем, отыграться им не удалось.

Кубок Африканских наций-2023, группа D, второй тур

Мавритания 2:3 Ангола

Голы: Амар 43, Коита 58 – Дала 30, Дала 50, Жилберту 53

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