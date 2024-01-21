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Кубок Азии-2023. Оман - Таиланд 0:0. Моменты, без реализации

Кубок Африки
Обновлено

Номинальные хозяева не смогли дожать соперника

Кубок Азии-2023. Оман - Таиланд 0:0. Моменты, без реализации

Фото: oman1_news

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Закончился матч второго тура группы F между Оманом и Таиландом. Счет ничейный, без забитых голов. Игра действительно поделилась на две половины. В первом вперед могли выйти номинальные гости, которые упустили опасный голевой момент. Вторая половина уже прошла по правилам оппонентов. Оман полностью перехватил контроль над игрой. Однако ни те, ни другие не смогли открыть счет в матче.

Оман сейчас занимает третью строчку с одним баллом, у Таиланда - 4 очка. У них первая позиция в группе, однако Саудовская Аравия имеет матч в запасе.

Кубок Азии-2023. Группа F. 2-й тур

Оман - Таиланд - 0:0

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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