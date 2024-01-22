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КАН-2023. Южная Африка - Намибия 4:0. Ситуация в группе становится все более интересной
Шансы остаются у всех
Фото: CAF
Южная Африка легко и непринужденно переиграла Намибию со счетом 4:0. Теперь ситуация в группе Е перед решающими третьими матчами очень напряженная: Южная Африка имеет 3 очка и второе место. Намибия - третья с тоже тремя баллами. Лидируют Мали (4), а последний пока Тунис (1).
В третьем туре африканцы сыграют с Тунисом, а Намибия с Мали.
Кубок африканских наций-2023. Группа E. 2-й тур
Южная Африка - Намибия 4:0
Голы: Тау 14 (пен), Зване 25, 40, Масеко 75
⌚️ FULL-TIME!— CAF (@CAF_Online) January 21, 2024
South Africa are back on track with a huge win against Namibia at Stade Amadou Gon Coulibaly. ⚡️#TotalEnergiesAFCON2023 | #RSANAM pic.twitter.com/yAGRoyMywn
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