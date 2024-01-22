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Шестеро болельщиков Гвинеи погибли во время празднования победы сборной на КАН

Кубок Африки

Празднование зашло слишком далеко

Шестеро болельщиков Гвинеи погибли во время празднования победы сборной на КАН

The Independent

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Федерация футбола Гвинеи призвала к спокойствию после того, как шесть болельщиков погибли во время празднования победы национальной сборной над Гамбией на Кубке африканских наций.

После матча на улице Конакри (столица Гвинеи) появилось большое количество фанатов на автомобилях и мотоциклах. Agence France Presse сообщило, что в результате столкновения двух автомобилей на большой скорости погибли три человека, другие пострадали в ДТП. В то же время некоторые болельщики праздновали, садясь на капоты автомобилей на территории города. Менеджер Федерации футбола Гвинеи Амаду Макаджи сообщил BBC, что была подтверждена гибель шести человек во время празднования.

После 2-х пройденных туров Гвинея занимает второе место в своей группе с 4 набранными баллами. Последнюю игру в рамках группового этапа сборная проведет завтра, против Сенегала, в 19:00.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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