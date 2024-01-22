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КАН-2024. Нигерия и Экваториальная Гвинея идут в плей-офф. Кот-д'Ивуар - под угрозой вылета из группы
В группе А турнира состоялись матчи 3-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine
КАН-2024 постепенно накатывает на экватор – команды подходят к матчам 3-го тура групповго турнира, после чего ряд претендентов отправятся по домам.
Первым к выяснению лучших и худших, приступила группа А, где в рамках 3-го тура параллельно играли Гвинея-Бисау и Нигерия и Кот-д'Ивуар с Экваториальной Гвинеей.
Нигерийцы довольно уверенно обыграли аутсайдера группы, забив в первом тайме и докатав матч до нужного результата, а вот в параллельном матче, который имел куда более важное значение, все было куда интереснее.
Ивуарийцам, чтобы надеяться на первые два места в группе, нужно было побеждать Экваториальную Гвинею, что они и попробовали сделать, и что обернулось ужасным разгромом.
Кот-д'Ивуар пробывал играть в атаку, но пропустил первым. В концовке матча «слоны» чуть ли не всей командой побежали отыгрываться, но пропустили в контре, после чего рассыпались и пропустили еще дважды – 0:4.
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Экваториальная Гвинея и Нигерия с двух первых мест выходят в 1/8 финала, а вот положение Кот-д'Ивуара со своим 3-м местом, 3 очками и минусовой разнице, весьма шаткое.
В 1/8 финала выходят 4 команды из 6, но другие группы еще не играли – потенциальным конкурентам «слонов» будет явно легче, имея перед собой результаты конкурентов.
Гвинея-Бисау – Нигерия 0:1
Гол: Санганте (36, аг.)
Экваториальная Гвинея - Кот-д'Ивуар 4:0
Голы: Нсуе (42, 75), Гане (73), Буйла (88)
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