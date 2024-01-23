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Дрогба - про вылет Кот-д'Ивуара с КАН: У нас реальные проблемы

Кубок Африки
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Легенда Челси прокомментировал текущее положение сборной

Дрогба - про вылет Кот-д'Ивуара с КАН: У нас реальные проблемы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба прокомментировал унизительное поражение сборной Кот-д'Ивуара от Экваториальной Гвинеи со счетом 0:4, которая поставила хозяев турнира на грань вылета с турнира.

"Нам придется вернуться к работе не только задавая правильные вопросы, но и принимая правильные решения.

"Команде нужно думать только о своем футболе. Не должно быть такого, чтобы такая страна, как Кот-д'Ивуар, организовала большой турнир и вылетела бы так рано – такого не должно быть. Но у нас вполне может получиться что-то подобное, и это настоящая проблема", - приводит слова бывшего капитана "слонов" Goal.

Впрочем, двукратные победители Кубка Африки все еще имеют шанс обеспечить себе место в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место, если Камерун не сможет победить Гамбию во вторник.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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