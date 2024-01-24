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Сборная Ганы уволила главного тренера после вылета с КАН

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Закономерный итог

Сборная Ганы уволила главного тренера после вылета с КАН

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Крис Хьютон уволен с должности главного тренера сборной Ганы после окончательного вылета из Кубка африканских наций, говорится в заявлении футбольной ассоциации страны.

Гана заняла третье место в группе B на турнире в Кот-д'Ивуаре после ничьи с Мозамбиком (2:2) в понедельник, и любые надежды "черных звёзд" на попадание в 1/16 финала в качестве одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, погасли после объявления результатов в группе C и D.

Напомним, что английский специалист занимал должность с марта прошлого года, а до этого в течение года работал техническим помощником.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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