Сборная Ганы уволила главного тренера после вылета с КАН

Крис Хьютон уволен с должности главного тренера сборной Ганы после окончательного вылета из Кубка африканских наций, говорится в заявлении футбольной ассоциации страны.

Гана заняла третье место в группе B на турнире в Кот-д'Ивуаре после ничьи с Мозамбиком (2:2) в понедельник, и любые надежды "черных звёзд" на попадание в 1/16 финала в качестве одной из четырех лучших команд, занявших третьи места, погасли после объявления результатов в группе C и D.

Напомним, что английский специалист занимал должность с марта прошлого года, а до этого в течение года работал техническим помощником.