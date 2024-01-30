КАН-2023. Мали побеждает Буркина-Фасо и становится седьмым четвертьфиналистом

Сборная Буркина-Фасо на прошлом розыгрыше Кубка африканских наций дошла до полуфинала, поэтому вылет в 1/8 в нынешнем турнире – это неудача для "жеребцов".

Досадным для Буркина-Фасо стал и характер пропущенных голов. Сначала опытный Эдмонд Тапсоба забил самый быстрый в истории КАН автогол, когда решил пробить в одно касание по своим воротам после отскока от штанги, а в начале второго тайма форвард Мали Лассин Синайоко воспользовался полным провалом номинальный гостей на фланге.

Буркина-Фасо удалось отыграть один гол благодаря пенальти за игру рукой. Был и второй гол в ворота Мали, но центрбек Иссуфу Дайо был в явном офсайде.

Третьего февраля Мали будет играть в четвертьфинале с Кот-д'Ивуаром.

В 22:00 начнется последний матч раунда 1/8 – Марокко будет играть с ЮАР.

Кубок африканских наций-2023, 1/8 финала

Мали – Буркина-Фасо 2:1

Голы: Эдмонд Тапсоба 3 (авт.), Синайоко 47 – Траоре 57 (пен.)