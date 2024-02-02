ДР Конго – Гвинея. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка Африки на 02.02.2024

Кубок африканских наций, четвертьфинал

2 февраля, 22:00. "Алассан Уатарра" (Абиджан)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу ДР Конго - Гвінея Смотреть трансляцию

Сборные Демократической Республики Конго и Гвинеи – это команды, которые не всегда доходят до 1/4 финала Кубка Африки. Во время прошлого розыгрыша первые вообще не участвовали в турнире, а гвинейцы дошли только до первого раунда плей-офф. В этот раз многие фавориты уже вылетели, и у андердогов есть шанс пройти как можно дальше.

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Новости ДР Конго

"Леопарды" – уникальная команда. Они еще не победили ни в одном матче на турнире, но в то же время еще не уступали. Во всех трех поединках группового этапа ДР Конго играла вничью. Несмотря на это, коллективу под руководством француза Десабре удалось выйти в плей-офф со второго места.

Там "леопарды" встречались с еще одними королями ничьих – Египтом. На секундочку это действующий серебряный призер Кубка Африки. Однако ДР Конго первой открыла счет, больше атаковала и в конце концов победила. Правда, не в основное и даже не в дополнительное время – была зафиксирована опять же ничья. Все решила серия пенальти, где развязка произошла на девятом ударе. Подопечные Десабре забили восемь голов из девяти возможных. Уровень.

Кадры хозяев

Выделить есть кого. Например, партнер Егора Ярмолюка по “Брентфорду” Йоан Висса. На его счету один гол в этом турнире. Но это все равно его делает лучшим бомбардиром команды, потому что ДР Конго забила всего три мяча усилиями трех разных авторов. Еще одним из них является Силас – нападающий “Штутгарта”, а третий – Мешак, полузащитник уже более скромного “Янг Бойз”. В общей сложности пять представителей стартового состава выступают в топ-5 европейских чемпионатов.

Новости Гвинеи

Гвинейцы разнообразнее выступают на турнире. Они попали в довольно сильную группу, где находились Камерун и Сенегал. Именно с камерунцами встречались в первом туре подопечные Диавара. Они забили быстрый гол, но к концу первого тайма остались в меньшинстве. После перерыва они буквально пытались выстоять, и все же спасли ничью.

Единственной победой в группе был матч против явного аутсайдера квартета Гамбии. В третьем туре Гвинея довольно логично проиграла гораздо более сильному Сенегалу, но четыре очка помогли выйти в плей-офф с третьей строчки. Там судьба свела с тезками – Экваториальной Гвинеей. Благодаря голу нападающего "Гавра" Мохамеда Байо на 90+8 (!) минуте Гвинея впервые с 2015 года прошла в восьмерку сильнейших на континенте.

Кадры гостей

У гвинейцев также есть футболист, выступающий в команде с украинцем. Это центрбек Муктар Диакаби из “Валенсии”. В общей сложности семь игроков представляют топ-5 европейских чемпионатов, но большинство из них – это далеко не первые скрипки в своих клубах. Главной звездой сейчас можно сделать Серу Гирасси из "Штутгарта". Однако на турнире пока он не отличился: два матча, ноль результативных действий.

Последние пять матчей ДР Конго и Гвинеи

Последние пять встреч номинальных хозяев

28.01. Египет – ДР Конго 1:1 (7:8 в п.п.) (Кубок Африки)

24.01. Танзания – ДР Конго 0:0 (Кубок Африки)

21.01. Марокко – ДР Конго 1:1 (Кубок Африки)

17.01. ДР Конго – Замбия 1:1 (Кубок Африки)

10.01. ДР Конго – Буркина-Фасо 1:2 (ТМ)

Последние пять встреч номинальных гостей

28.01. Экваториальная Гвинея – Гвинея 0:1 (Кубок Африки)

23.01. Гвинея – Сенегал 0:2 (Кубок Африки)

19.01. Гвинея – Гамбия 1:0 (Кубок Африки)

15.01. Камерун – Гвинея 1:1 (Кубок Африки)

08.01. Гвинея – Нигерия 1:1 (ТМ)

Последние пять личных матчей между соперниками

11.11.17. ДР Конго – Гвинея 3:1 (Отбор на ЧМ-2018)

13.11.16. Гвинея – ДР Конго 1:2 (Отбор на ЧМ-2018)

03.02.16. ДР Конго – Гвинея 1:1 (5:4 в с. п.) (Кубок Африки)

16.08.05. ДР Конго – Гвинея 3:1 (ТМ)

25.01.04. ДР Конго – Гвинея 1:2 (Кубок Африки)

Ставки и коэффициенты на матч ДР Конго – Гвинея

Прогноз на матч ДР Конго – Гвинея от UA-Football

Гвинейцы за всю историю побеждали "леопардов" только однажды – в далеком 2004 году. ДР Конго является более собранной и опытной командой. Она состоит из футболистов, которые являются одними из ключевых игроков в своих клубах. У гвинейцев более слабый подбор исполнителей. Однако в плей-офф, где матчи идет 90-120 минут, силы немного выравниваются. Можно было бы поставить на победу номинальных хозяев, но все же следует выбрать хорватский вариант развития событий. Прогноз: Ничья.