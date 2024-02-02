Кубок Африки. Нигерия – Ангола 1:0. Прагматичная победа суперорлов

Это была встреча с очевидным фаворитом, что означало, что накануне можно было себе представить как будут вести себя обе команды на поле: Нигерия будет плавно давить на чужие ворота, а Ангола попытается отбиться на найти собственные моменты на контратаках. Собственно именно такую картину встречи мы наблюдали во время первого тайма.

Важно отметить, насколько осторожно подопечные Жозе Перейру подошли к собственному давлению на чужие ворота. Они прекрасно понимали, насколько острой может быть Ангола на контратаках, поэтому буквально боялись ошибиться, правда подобный футбол они показывают почти с самого начала турнира: прагматичность и надежность - это главные друзья этой команды.

В первом тайме Нигерия действительно очень долго искала первый гол, который должен был принести им необходимый комфорт, но под конец все же ворота резервного вратаря Анголы Антонио Синьори они поразили. Сделал это игрок "Аталанты" Адемола Лукман. Это взятие ворот немного изменило расклад сил и планов команд на вторую половину встречи.

Команда Педру Гонсалвеша стала куда активнее бежать в атаку и искать варианты для того, чтобы сравнять счет. И у них был чрезвычайно убийственный момент после обрезки от Олы Айны, это была едва ли не первая ошибка нигерийцев в этом матче и они почти получили за это жестокое наказание, впрочем Зини пробил в стойку ворот, повезло.

С другой стороны, походы в атаку от Анголы позволили нигерийцам получить больше пространства впереди. Несколько неплохих ударов от Самйона и Лукмана все же не нашли цель. А вот удар от Виктора Осимхена на 75-й минуте после подачи от Лукмана, залетел в сетку ворот. Впрочем после просмотра ВАР гол был отменен из-за офсайда у форварда "Наполи".

До конца игры Ангола попыталась пойти в финальный штурм, впрочем "суперорлы" с легкостью остановили эти начинания. Очень интересная команда Педру Гонсалвеша покидает турнир на стадии четвертьфинала, можем лишь поблагодарить их за участие, наблюдать за Анголой было интересно. Ну а фаворит вместе с Виктором Осимхеном идет в полуфинал. Не так ярко, зато очень эффективно.

Кубок Африканских Наций, четвертьфинал

Стадион: "Феликс Уфуэ-Буаньи" (Абиджан)

Главный судья: Исса Си (Сенегал)

Нигерия — Ангола 1:0

Гол: Лукман (41)

*На 75-й минуте гол Виктора Осимхена был отменен из-за офсайда

Нигерия: Нвабили — Аджаи, Труст-Эконг, Бесси — Айна, Оньека (Арибо, 88), Ивоби (Юсуф, 80), Зайду — Саймон, Лукман (Омеруо, 90+5) — Осимхен (Онуачу, 90+5)

Ангола: Синьори — Афонсо (Бела, 79), Гашпар, Буату, Карнейру — Фреди (Паз, 66), Шоу, Эштрела (Зини, 46) — Жилберту (Лувумбу, 66), Мабулулу, Дала (Милшон, 86)

Предупреждения: Бесси (55) — Гашпар (71) Мабулулу (72), Дала (74)