С отличной точкой от экспортера Ярмоленко. ДР Конго – Гвинея 3:1. Видео голов и обзор матча

Во втором матче стадии 1/4 финала Кубка Африки ДР Конго в волевом стиле победил Гвинею. Центрбек “Марселя” и номинальных хозяев Мбемба сначала привез пенальти в свои ворота, а через семь минут сам и исправился точным ударом с тяжелой позиции. Во втором тайме конголезцы тоже забили одиннадцатиметровый, а отличную точку в матче на 82 минуте поставил бывший партнер Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" Артур Масуаку. Он прямым ударом со стандарта с боковой линии стал третьим вчерашним голеадором своей команды.

ДР Конго – Гвинея 3:1

Голы: Мбемба 27, Висса 65 (пен.), Масуаку 82 – Байо 20 (пен.)