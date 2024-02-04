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Кубок Африки. Кабо-Верде - ЮАР 0:0 (пенальти - 1:2). Четыре сейва в серии от Уильямса

Кубок Африки

Первый полуфинал для "Бафана-бафана" за 24 года

Кубок Африки. Кабо-Верде - ЮАР 0:0 (пенальти - 1:2). Четыре сейва в серии от Уильямса

Getty Images / Global Images Ukraine

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Детальный отчет по матчу ожидайте в ближайшее время.

1/4 финала Кубка африканских наций

3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"

Кабо-Верде - ЮАР 0:0

Серия пенальти: 1:2

Кабо-Верде: Возинья, Лопеш, Кошта, Морейра (Дуарте, Жоау Паулу, Роша Сантуш (Тейшейра 119), Пина (Андраде 65), Жамиру, Кабрал (Тавареш 87), Родригеш (Бебе 72), Мендеш (Семеду 65).

Запасные: Силва, Диней, Тавареш, Стопира, Андраде, Дуарте, Фернандеш, Дуарте, Тавареш, Бебе, Семеду, Тейшейра.

Главный тренер: Бубишта.

ЮАР: Уильямс, Мвала, Кекана, Мудау (Мобби 103), Модиба, Ситоле, Мокоена, Морена (Масеко 63 - Машего 114), Зване (Адамс 91), Тау (Маямбела 85), Макгопа (Лепаса 103).

Запасные: Госс, Мотва, Машего, Мобби, Сибиси, Кулу, Адамс, Аполлис, Масеко, Монаре, Лепаса, Маямбела.

Главный тренер: Уго Броос.

Предупреждения: Раян Мендеш 27

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