Шесть нереализованных пенальти. Кабо-Верде – Южная Африка 0:0 (1:2 с. п.). Видео голов и обзор матча

Поединок между Кабо-Верде и Южной Африкой был единственным в четвертьфинале Кубка Африки, завершившимся без голов в основное и дополнительное время. Более того, и во время серии пенальти командам не удалось забить много.

Оба коллектива девять раз пробили с точки, однако отличились лишь трижды. В том числе четыре сейва на счету голкипера Южной Африки Ронвена Уилльямса. В итоге, ЮАР и выиграла этот матч.

Кабо-Верде - ЮАР 0:0

Серия пенальти: 1:2