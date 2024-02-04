Кубок Африки
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Шесть нереализованных пенальти. Кабо-Верде – Южная Африка 0:0 (1:2 с. п.). Видео голов и обзор матча
Поразили голкиперы, или же неуклюжее исполнение одиннадцатиметровых
Twitter: CAF_Online
Поединок между Кабо-Верде и Южной Африкой был единственным в четвертьфинале Кубка Африки, завершившимся без голов в основное и дополнительное время. Более того, и во время серии пенальти командам не удалось забить много.
Оба коллектива девять раз пробили с точки, однако отличились лишь трижды. В том числе четыре сейва на счету голкипера Южной Африки Ронвена Уилльямса. В итоге, ЮАР и выиграла этот матч.
Кабо-Верде - ЮАР 0:0
Серия пенальти: 1:2
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