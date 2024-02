Травма Осимхена оказалась незначительной - форвард сыграет против ЮАР в полуфинале КАН

Виктор Осимхен сможет сыграть в полуфинале Кубка африканских наций между Нигерией и Южной Африкой.

Участие нападающего "Наполи" в матче было под сомнением, поскольку он не поехал со сборной в понедельник в Буаке из-за дискомфорта в животе . Однако во вторник пресс-служба сборной подтвердила, что Виктор присоединился к команде и провел тренировку в общей группе.

Осимхен выходил в стартовом составе во всех пяти матчах сборной Нигерии на турнире и забил один гол, сравнив счет в первой игре группового этапа против Экваториальной Гвинеи.

Поединок между Нигерией и Южной Африкой состоится сегодня, 7 февраля, в 19:00. Победитель пары сыграет в финале с Кот-д'Ивуаром или ДР Конго.

*Super Eagles Camp Update*

Victor Osimhen has been declared fit and available for selection in the semi-final clash against South Africa on Wednesday. He has joined the team in Bouaké and has trained with the squad today.#SoarSuperEagles #letsdoitagain pic.twitter.com/3LfnAWz1zM