Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Травма Осимхена оказалась незначительной - форвард сыграет против ЮАР в полуфинале КАН
Лидер Наполи быстро восстановился
Фото: twitter.com/CAF_Online
Виктор Осимхен сможет сыграть в полуфинале Кубка африканских наций между Нигерией и Южной Африкой.
Участие нападающего "Наполи" в матче было под сомнением, поскольку
Осимхен выходил в стартовом составе во всех пяти матчах сборной Нигерии на турнире и забил один гол, сравнив счет в первой игре группового этапа против Экваториальной Гвинеи.
Поединок между Нигерией и Южной Африкой состоится сегодня, 7 февраля, в 19:00. Победитель пары сыграет в финале с Кот-д'Ивуаром или ДР Конго.
*Super Eagles Camp Update*— ???????? Super Eagles (@NGSuperEagles) February 6, 2024
Victor Osimhen has been declared fit and available for selection in the semi-final clash against South Africa on Wednesday. He has joined the team in Bouaké and has trained with the squad today.#SoarSuperEagles #letsdoitagain pic.twitter.com/3LfnAWz1zM
Популярное сейчас
- Кепа заявил Анчелотти, что он готов бороться с Луниным за место в составе Реала
- Выходные и спарринги: стали известны ближайшие планы Черноморца
- ПСЖ хочет подписать сразу двух игроков на замену Мбаппе
- Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО