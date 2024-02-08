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Игроки ДР Конго провели антивоенную акцию перед матчем против Кот-д'Ивуара в Кубке Африки
Жест солидарности с народом
Twitter: CAF_Online
Игроки ДР Конго провели антивоенную акцию протеста во время исполнения гимна страны перед матчем 1/2 финала Кубка Африки против Кот-д'Ивуара.
Футболисты приставили пальцы к вискам и прикрыли руками рты, имитируя пистолет. Данная акция направлена на поддержку населения восточной части государства, где в последние дни происходят боевые действия.
Напомним, что полуфинальный поединок завершился в пользу Кот-д'Ивуара со счётом 1:0. Теперь конголезцев ожидает игра за 3-е место турнира против сборной Южной Африки, которая пройдёт 10 февраля в 22:00 по киевскому времени.
A silent protest by team DR Congo ???????? vs Ivory Coast in yesterday’s #AFCON2023 semi-final game..— Grace Mwelu (@Gmwelu) February 8, 2024
Drawing attention to the conflict in the mineral rich eastern Congo where clashes between the army & M23 rebels have displaced thousands. pic.twitter.com/HwzTIXmBjV
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