Тренер сборной Малави забыл в такси паспорта всех игроков национальной команды

Главный тренер сборной Малави Патрик Мабеди попал в неприятную ситуацию накануне матча против Буркина-Фасо.

После того как специалист вышел из такси, он обнаружил, что забыл в машине сумку с паспортами всех игроков национальной команды.

К счастью, таксист, который подвез Мабеди, оказался честным человеком. Он вернул потерянную сумку в отель сборной Малави, спасая команду от серьезных проблем перед важным матчем.



Читайте такжеБез Месси, но с Довбиком. Известен полный список претендентов на Золотой мяч-2024