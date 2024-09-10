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Тренер сборной Малави забыл в такси паспорта всех игроков национальной команды

Кубок Африки

Таксист вернул утерянные документы владельцу

Тренер сборной Малави забыл в такси паспорта всех игроков национальной команды

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Главный тренер сборной Малави Патрик Мабеди попал в неприятную ситуацию накануне матча против Буркина-Фасо.

После того как специалист вышел из такси, он обнаружил, что забыл в машине сумку с паспортами всех игроков национальной команды.

К счастью, таксист, который подвез Мабеди, оказался честным человеком. Он вернул потерянную сумку в отель сборной Малави, спасая команду от серьезных проблем перед важным матчем.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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