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Тренер сборной Малави забыл в такси паспорта всех игроков национальной команды
Таксист вернул утерянные документы владельцу
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Главный тренер сборной Малави Патрик Мабеди попал в неприятную ситуацию накануне матча против Буркина-Фасо.
После того как специалист вышел из такси, он обнаружил, что забыл в машине сумку с паспортами всех игроков национальной команды.
К счастью, таксист, который подвез Мабеди, оказался честным человеком. Он вернул потерянную сумку в отель сборной Малави, спасая команду от серьезных проблем перед важным матчем.
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