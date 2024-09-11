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Форвард Шахтера оформил дубль в матче Кубка африканских наций. ВИДЕО

Кубок Африки
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Лассина Траоре помог победить сборной Буркина-Фасо

Форвард Шахтера оформил дубль в матче Кубка африканских наций. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард Шахтера Лассина Траоре оформил дубль и помог одержать победу сборной Буркина-Фасо в матче квалификации Кубка африканских наций с Малави.

Лассина вышел в стартовом составе своей команды и формил дубль за 3 минуты – забил на 35 и 28 минутах. В итоге, поединок закончился со счетом 3:1 в пользу Буркина-Фасо.

После двух туров в квартете сборная Буркина-Фасо набрала 4 очка и делит первое место с Сенегалом.

Квалификация. Группа L. 2-й тур, 10 сентября

Буркина-Фасо – Малави – 3:1

Голы: Лассина Траоре, 35, 38, Банде, 60 (пен) – Нихома, 80

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