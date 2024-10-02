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Наставник одной из ведущих африканских сборных покинул свою должность спустя девять лет работы
Спортивные причины были второстепенным фактором
Фото: Sportsnet
Алиу Сиссе больше не является главным тренером сборной Сенегала.
Как сообщает Sene Plus, Федерация футбола Сенегала была проинформирована об этом решении конфиденциальным письмом, полученного от министра молодёжи, культуры и спорта страны. Отмечается, что оно было мотивировано общественным давлением и растущим разочарованием между национальной командой и общественностью в последние месяцы.
Сиссе возглавлял сборную Сенегала с 2015 года. За это время 48-летний специалист завоевал с "львами теранги" Кубок африканских наций в 2021 году.
11 и 15 октября Сенегал проведёт два матча против Малави в рамках квалификации к КАН-2025.
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