Наставник одной из ведущих африканских сборных покинул свою должность спустя девять лет работы

Алиу Сиссе больше не является главным тренером сборной Сенегала.

Как сообщает Sene Plus, Федерация футбола Сенегала была проинформирована об этом решении конфиденциальным письмом, полученного от министра молодёжи, культуры и спорта страны. Отмечается, что оно было мотивировано общественным давлением и растущим разочарованием между национальной командой и общественностью в последние месяцы.

Сиссе возглавлял сборную Сенегала с 2015 года. За это время 48-летний специалист завоевал с "львами теранги" Кубок африканских наций в 2021 году.

11 и 15 октября Сенегал проведёт два матча против Малави в рамках квалификации к КАН-2025.