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Сборная Туниса рассчитывает на новичка УПЛ в отборе КАН

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Алаа Грама вызвали в национальную команду

Сборная Туниса рассчитывает на новичка УПЛ в отборе КАН

shakhtar.com

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23-летний защитник, который летом присоединился к "горнякам", не получит дополнительного отдыха во время международной паузы. Футболист был вызван в лагерь сборной Туниса.

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Уже в ближайшее время национальный коллектив дважды встретится с Коморскими островами в квалификации Кубка африканских наций. Матчи пройдут 11 и 15 октября.

Алла дебютировал в составе главной команды страны в прошлом году и трижды появлялся на поле. Напомним, что донецкий "Шахтер" оформил его трансфер за 2 млн евро. Он дебютировал в чемпионате 23 сентября, отыграв 12 минут против "Оболони" (4:0). В среду Грам провел половину встречи с "Аталантой".

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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