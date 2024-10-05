Сборная Туниса рассчитывает на новичка УПЛ в отборе КАН

23-летний защитник, который летом присоединился к "горнякам", не получит дополнительного отдыха во время международной паузы. Футболист был вызван в лагерь сборной Туниса.

Читайте также СМИ: Шахтер за 2 млн евро подписал тунисского центрбека Грама

Уже в ближайшее время национальный коллектив дважды встретится с Коморскими островами в квалификации Кубка африканских наций. Матчи пройдут 11 и 15 октября.

Алла дебютировал в составе главной команды страны в прошлом году и трижды появлялся на поле. Напомним, что донецкий "Шахтер" оформил его трансфер за 2 млн евро. Он дебютировал в чемпионате 23 сентября, отыграв 12 минут против "Оболони" (4:0). В среду Грам провел половину встречи с "Аталантой".