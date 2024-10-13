Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах возвращается в клуб. В сборной решили дать игроку отдых на матч против сборной Мавритании.

Технический штаб сборной Египта по футболу во главе с капитаном Хоссамом Хасаном поговорил с лидером команды Мохамедом Салахом. В ходе обсуждения с игроком договорились об отдыхе вместо предстоящего матча Мавритании, запланированного на 15 октября, - написали в Египетской футбольной ассоциации.

Возможно причина отдыха - матч с Мавританией сборные проводят на искусственном поле. Египет в квалификации Кубка Африки занимает первое место с 9 очками. У остальных трёх сборных – по 3 очка. Мохамед Салах на турнире забил 2 гола.