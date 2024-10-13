Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах уехал из сборной Египта и возвращается в Ливерпуль - причина
В сборной боятся за здоровье игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах возвращается в клуб. В сборной решили дать игроку отдых на матч против сборной Мавритании.
Технический штаб сборной Египта по футболу во главе с капитаном Хоссамом Хасаном поговорил с лидером команды Мохамедом Салахом. В ходе обсуждения с игроком договорились об отдыхе вместо предстоящего матча Мавритании, запланированного на 15 октября, - написали в Египетской футбольной ассоциации.
Возможно причина отдыха - матч с Мавританией сборные проводят на искусственном поле. Египет в квалификации Кубка Африки занимает первое место с 9 очками. У остальных трёх сборных – по 3 очка. Мохамед Салах на турнире забил 2 гола.
Популярное сейчас
- Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
- В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)
- 906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
- Ночью россияне атаковали Искандерами, ракетами X-59 и 68 ударными БПЛА
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу