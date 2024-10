Сборная Нигерии бойкотирует после того, как комнада застряла в аэропорту на 12 часов

Сборная Нигерии отказалась играть против Ливии в квалификационном матче Кубка африканских наций после того, как их оставили в аэропорту без еды и воды на 12 часов.

Капитан национальной сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг, который играл за "Уотфорд" в АПЛ, выложил в соцсети сообщение с фото партнеров по команде в аэропорту.

Nigeria captain William Troost-Ekong shared photos of Victor Boniface, Calvin Bassey, and other Super Eagles players after revealing that the team was stranded at a Libyan airport for over 12 hours without access to food or drink ????



(???? @WTroostEkong) pic.twitter.com/XPd2U2MYOs