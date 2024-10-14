Сборная Нигерии бойкотирует после того, как комнада застряла в аэропорту на 12 часов

Сборная Нигерии отказалась играть против Ливии в квалификационном матче Кубка африканских наций после того, как их оставили в аэропорту без еды и воды на 12 часов.

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Капитан национальной сборной Нигерии Виллиам Трост-Эконг, который играл за "Уотфорд" в АПЛ, выложил в соцсети сообщение с фото партнеров по команде в аэропорту.

"Более 12 часов мы находились в заброшенном аэропорту в Ливии после того, как посадку самолета отклонили во время приземления", — сказал Трост-Эконг. "Правительство Ливии отменило нашу одобренную посадку в Бенгази без каких-либо причин. Они закрыли аэропорт и оставили нас без телефонной связи, еды и воды".

Nigeria captain William Troost-Ekong shared photos of Victor Boniface, Calvin Bassey, and other Super Eagles players after revealing that the team was stranded at a Libyan airport for over 12 hours without access to food or drink ????



(???? @WTroostEkong) pic.twitter.com/XPd2U2MYOs — ESPN Africa (@ESPNAfrica) October 14, 2024

"Мы призываем правительство Нигерии вмешаться и спасти нас. Как капитан, хочу заявить, что вместе с командой мы решили, что не будем играть в этот вторник".

На данный момент Нигерия лидирует в своей квалификационной группе отбора в КАН, набрав семь очков в трех матчах против сборных Бенина, Руанды и Ливии.