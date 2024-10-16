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Полузащитник Кривбасса принес победу своей сборной

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Полузащитник Кривбасса принес победу своей сборной

Фото: ФК Кривбас

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Легионер "Кривбасса" Джихад Бизимана принес победу сборной Руанды в матче квалификационного раунда в отборе на Кубок африканских наций 2025 года.

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Национальная команда Руанды минимально уступала в счете после первой половины матча против сборной Бенина. Во втором тайме Руанде удалось перевернуть ход игры. Сначала Бизимана начал атаку передачей в штрафную, которая завершилась забитым мячом, а затем игрок "Кривбасса" заработал пенальти и безошибочно исполнил 11-метровый удар, сделав счет 2:1.

После четырех туров в отборе на КАН-2025 сборная Бизиманы занимает третье место в группе D, уступая сборным Нигерии и Бенина. В финальную часть турнира попадут две лучшие сборные квартета.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Вarcelinius
16.10.2024 в 15:08
Молодец Джихад! Хороший негр.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
16.10.2024 в 15:08
Молодец Джихад! Хороший негр.
Ответить
0
0

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