  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Африки
  3. Нападающий Кривбасса вновь вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки
В тренде
Кубок Африки
Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Кривбасса вновь вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки

Кубок Африки

Возможность проявить себя

Нападающий Кривбасса вновь вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки

ФК Кривбас

Новина українською

Форвард "Кривбасса" Даниэль Соса отправился в расположение сборной Нигера.

26-летний футболист получил шанс защищать цвета своей национальной команды в двух матчах отбора на Кубок африканских наций-2025: 14 ноября дома против Судана, а 18-го - на выезде против Ганы.

Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года, и за это время отметился 6 голами в 19 играх. Последний раз Даниэль сыграл за "Сахарских газель" 15 октября в поединке квалификации КАН против Анголы (0:1).

На счету Сосы 2 забитых мяча и 1 ассист в 15 матчах в этом сезоне на клубном уровне.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Кривбасса принес победу своей сборной
yellow-arrow
Сборная Нигерии бойкотирует после того, как команда застряла в аэропорту на 12 часов
yellow-arrow
Салах уехал из сборной Египта и возвращается в Ливерпуль - причина
Кривбасс (Кривой Рог) Кубок африканских наций Нигер Даниэль Соса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости