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Нападающий Кривбасса вновь вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки
Возможность проявить себя
ФК Кривбас
Форвард "Кривбасса" Даниэль Соса отправился в расположение сборной Нигера.
26-летний футболист получил шанс защищать цвета своей национальной команды в двух матчах отбора на Кубок африканских наций-2025: 14 ноября дома против Судана, а 18-го - на выезде против Ганы.
Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года, и за это время отметился 6 голами в 19 играх. Последний раз Даниэль сыграл за "Сахарских газель" 15 октября в поединке квалификации КАН против Анголы (0:1).
На счету Сосы 2 забитых мяча и 1 ассист в 15 матчах в этом сезоне на клубном уровне.
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