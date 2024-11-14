Нападающий Кривбасса вновь вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки

Форвард "Кривбасса" Даниэль Соса отправился в расположение сборной Нигера.

26-летний футболист получил шанс защищать цвета своей национальной команды в двух матчах отбора на Кубок африканских наций-2025: 14 ноября дома против Судана, а 18-го - на выезде против Ганы.

Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года, и за это время отметился 6 голами в 19 играх. Последний раз Даниэль сыграл за "Сахарских газель" 15 октября в поединке квалификации КАН против Анголы (0:1).

На счету Сосы 2 забитых мяча и 1 ассист в 15 матчах в этом сезоне на клубном уровне.