Во время чемпионатов на турнир. Известно расписание Кубка африканских наций 2025

Известно расписание Кубка африканских наций 2025.

По информации сайта Африканской конфедерации футбола, турнир состоится в Марокко и пройдёт с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

Финальная жеребьёвка турнира состоится в Марокко 27 января 2025 года.

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Квалификация Кубка Африканских Наций закончилась в ноябре 2024 года. Первые два места своих групп прошли на турнир. Всего поучаствует 24 сборных, которых во время жеребьёвки распределят по группам.

Победителем прошлого Кубка Африканских Наций, проходящего в 2023 году, стал Кот-д’Ивуар.