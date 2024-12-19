Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Во время чемпионатов на турнир. Известно расписание Кубка африканских наций 2025
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Фото: facebook.com/TheAFCON
Известно расписание Кубка африканских наций 2025.
По информации сайта Африканской конфедерации футбола, турнир состоится в Марокко и пройдёт с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.
Финальная жеребьёвка турнира состоится в Марокко 27 января 2025 года.
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Квалификация Кубка Африканских Наций закончилась в ноябре 2024 года. Первые два места своих групп прошли на турнир. Всего поучаствует 24 сборных, которых во время жеребьёвки распределят по группам.
Победителем прошлого Кубка Африканских Наций, проходящего в 2023 году, стал Кот-д’Ивуар.
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