  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Азии
  3. Ван Бронкхорст покинул Гуанчжоу
В тренде
Кубок Азии
Кубок Азии

Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Бронкхорст покинул Гуанчжоу

Кубок Азии
(2 голосов)

Джованни ушел

Ван Бронкхорст покинул Гуанчжоу
Новина українською

Бывший тренер "Фейеноорда" возглавлял китайский "Гуанчжоу" с января 2020-го, но сегодня стало известно, что он покидает китайский клуб. Помощники Ван Бронкхорста Жан-Поль Ван Гастель и Арно Филипс также покинули Поднебесную.

Читайте такжеОфициально: Ван Перси завершил карьеру. Фейеноорд и Ден Хааг устроили Робину коридор почета. ВИДЕО

Причина – желание больше времени проводить со своей семьей. 45-летний специалист отметил:

"Это был очень трудный год для меня и для всех. Мне было приятно поработать с футболистами, но не видеть семью – это слишком тяжело, я хочу вернуться к ней. Спасибо руководству, которое приняло мою отставку".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джованни ван Бронкхорст Гуанчжоу Эвергранд
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-oranje

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...