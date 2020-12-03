Ван Бронкхорст покинул Гуанчжоу

Бывший тренер "Фейеноорда" возглавлял китайский "Гуанчжоу" с января 2020-го, но сегодня стало известно, что он покидает китайский клуб. Помощники Ван Бронкхорста Жан-Поль Ван Гастель и Арно Филипс также покинули Поднебесную.

Причина – желание больше времени проводить со своей семьей. 45-летний специалист отметил:

"Это был очень трудный год для меня и для всех. Мне было приятно поработать с футболистами, но не видеть семью – это слишком тяжело, я хочу вернуться к ней. Спасибо руководству, которое приняло мою отставку".