Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Бронкхорст покинул Гуанчжоу
Джованни ушел
Бывший тренер "Фейеноорда" возглавлял китайский "Гуанчжоу" с января 2020-го, но сегодня стало известно, что он покидает китайский клуб. Помощники Ван Бронкхорста Жан-Поль Ван Гастель и Арно Филипс также покинули Поднебесную.
Причина – желание больше времени проводить со своей семьей. 45-летний специалист отметил:
"Это был очень трудный год для меня и для всех. Мне было приятно поработать с футболистами, но не видеть семью – это слишком тяжело, я хочу вернуться к ней. Спасибо руководству, которое приняло мою отставку".
Giovanni van Bronckhorst is vertrokken als trainer van Guangzhou R&F. Ook zijn assistenten maken een einde aan het Chinese avontuur. https://t.co/nC6avDstrc— Voetbal International (@VI_nl) December 3, 2020
Популярное сейчас
- Мирча Луческу назвал решающим поединок с Ференцварошем
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Наставник Ювентуса Андреа Пирло отметил действия игроков Динамо относительно свободных зон
- Караваев объяснил, что сломало игру Динамо в матче с Ювентусом
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО