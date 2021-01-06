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Долго без работы не сидел: Славен Билич возглавил китайский клуб

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Приключения хорвата в Пекине?

Долго без работы не сидел: Славен Билич возглавил китайский клуб
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В середине декабря Славен Билич был уволен из "Вест Бромвича". В английском клубе быстро нашли замену хорватскому специалисту – "дроздов" возглавил опытный менеджер Сэм Эллардайс.

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Сегодня пресс-служба китайского клуба "Бэйцзин Синобо Гоань" успокоила поклонников Билича –теперь Славен будет тренировать пекинскую команду. Ранее хорват возглавлял "Хайдук", "Бешикташ" и "Вест Хэм Юнайтед".

"Бэйцзин Синобо Гоань" – один из самых известных клубов в Китае и за его пределами. Серебряный призер сезона 2011 года, по итогам розыгрыша получил право выступать в Лиге чемпионов АФК 2012.

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В статье: Славен Билич Бэйцзин Гоань (Китай)
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