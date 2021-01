Долго без работы не сидел: Славен Билич возглавил китайский клуб

В середине декабря Славен Билич был уволен из "Вест Бромвича". В английском клубе быстро нашли замену хорватскому специалисту – "дроздов" возглавил опытный менеджер Сэм Эллардайс.

Сегодня пресс-служба китайского клуба "Бэйцзин Синобо Гоань" успокоила поклонников Билича –теперь Славен будет тренировать пекинскую команду. Ранее хорват возглавлял "Хайдук", "Бешикташ" и "Вест Хэм Юнайтед".

We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK