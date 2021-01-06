Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долго без работы не сидел: Славен Билич возглавил китайский клуб
Приключения хорвата в Пекине?
В середине декабря Славен Билич был уволен из "Вест Бромвича". В английском клубе быстро нашли замену хорватскому специалисту – "дроздов" возглавил опытный менеджер Сэм Эллардайс.
Сегодня пресс-служба китайского клуба "Бэйцзин Синобо Гоань" успокоила поклонников Билича –теперь Славен будет тренировать пекинскую команду. Ранее хорват возглавлял "Хайдук", "Бешикташ" и "Вест Хэм Юнайтед".
We are honored to announce a 2-year contract with our new first team coach Mr. Slaven Bilić and coach team, welcome to Beijing. pic.twitter.com/ICjpusMXsK— Beijing Sinobo Guoan (@FCBeijingGuoan) January 6, 2021
"Бэйцзин Синобо Гоань" – один из самых известных клубов в Китае и за его пределами. Серебряный призер сезона 2011 года, по итогам розыгрыша получил право выступать в Лиге чемпионов АФК 2012.
Популярное сейчас
- Тарас Качараба стал игроком пражской Славии
- Миколенко рассказал о самой большой пойманной рыбе и опыте Вацко
- Качараба заявил об амбициях относительно выступлений за сборную Украины, но не в УПЛ
- Президент Альянса: Стадион Юбилейный построили за $10 млн. Он же не может за 20 лет до 300 тысяч опуститься
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО