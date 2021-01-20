Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Япония в приоритете: недавняя трансферная мишень киевского Динамо присоединилась к клубу Иньесты
Помните этого парня?
Линкольн Корреа Дос Сантос стал игроком "Виссел Кобе" – об этом сообщила пресс-служба клуба. Ранее Линкольн защищал цвета родного "Фламенго". Сам бразильский футболист отметил, что он благодарен японским фанатам за теплый прием.
Добавим, что в составе "красно-черных" 20-летний исполнитель становился чемпионом Бразилии и штата Рио-де-Жанейро, выигрывал Кубок Либертадорес.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что бразильский нападающий заинтересовал своей игрой киевское "Динамо", однако вскоре клуб свернул переговоры. Также отмечалось, что Линкольн конфликтовал с руководством "Фламенго", он был переведен в дубль.
リンコン選手から、ヴィッセル神戸のサポーターに向けてコメントをいただきました！— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) January 20, 2021
トモニ闘いましょう！????
Vamos lutar juntos!????#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/rxNbKBRDCk
Популярное сейчас
- Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ
- В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
- Лестер стал лидером, Вест Хэм тянется к зоне Лиги Чемпионов. Таблица АПЛ 2020/21
- К Руху присоединились двое экс-игроков команды Карпаты Галич
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место