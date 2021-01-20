Япония в приоритете: недавняя трансферная мишень киевского Динамо присоединилась к клубу Иньесты

Линкольн Корреа Дос Сантос стал игроком "Виссел Кобе" – об этом сообщила пресс-служба клуба. Ранее Линкольн защищал цвета родного "Фламенго". Сам бразильский футболист отметил, что он благодарен японским фанатам за теплый прием.

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Добавим, что в составе "красно-черных" 20-летний исполнитель становился чемпионом Бразилии и штата Рио-де-Жанейро, выигрывал Кубок Либертадорес.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что бразильский нападающий заинтересовал своей игрой киевское "Динамо", однако вскоре клуб свернул переговоры. Также отмечалось, что Линкольн конфликтовал с руководством "Фламенго", он был переведен в дубль.