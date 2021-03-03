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Клуб Алекса Тейшейры прекращает существование
Поднебесная шокирована
Sky Sports
Боссы китайского "Цзянсу Сунин", действующего чемпиона Китая, заявили о прекращении существования клуба. Все делом том, что клубом из Нанкина владеет компания Suning Commerce Group – из-за проблем с финансами распустят первую команду, юношескую и женскую.
Напомним, 12 ноября 2020 года коллектив впервые в своей истории завоевал золотые медали Суперлиги, одолев в финальном матче "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" со счетом 2:1.
За "Цзянсу Сунин" уже 5 лет выступает бывший хавбек "Шахтера" Алекс Тейшейра, бразилец переехал в Поднебесную за 50 миллионов евро в 2016-м.
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