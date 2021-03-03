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Клуб Алекса Тейшейры прекращает существование

Кубок Азии
(3 голосов)

Поднебесная шокирована

Клуб Алекса Тейшейры прекращает существование

Sky Sports

Новина українською

Боссы китайского "Цзянсу Сунин", действующего чемпиона Китая, заявили о прекращении существования клуба. Все делом том, что клубом из Нанкина владеет компания Suning Commerce Group – из-за проблем с финансами распустят первую команду, юношескую и женскую.

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Напомним, 12 ноября 2020 года коллектив впервые в своей истории завоевал золотые медали Суперлиги, одолев в финальном матче "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" со счетом 2:1.

За "Цзянсу Сунин" уже 5 лет выступает бывший хавбек "Шахтера" Алекс Тейшейра, бразилец переехал в Поднебесную за 50 миллионов евро в 2016-м.

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В статье: Алекс Тейшейра Цзянсу Сунин (Нанкин)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (11)
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tolina-ystas (Краматорск)
03.03.2021 в 16:36
Алекс сгодится и для Шахтёра!
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.03.2021 в 12:53
Хай повертається у Олімпік, до брата.)
Ответить
0
-2
Vantala (Kharkiv)
03.03.2021 в 10:31
У нас аутсайдеры не вытягивают иногда и вой стоит "как же так". А вот вам - чемпион туда же. Бывает.
Ответить
+1
-2
Vantala (Kharkiv)
03.03.2021 в 10:37
Кстати, эта Suning Group владеет также и Интером. Как бы не появились и там проблемы. Златана тогда на пенсию отправят, по-быстрому.
Ответить
0
-8
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Kolibri (Киевоград)
03.03.2021 в 10:47
При чем здесь Златан?
+10
-1
avatar
Saturn (Киев)
03.03.2021 в 11:02
При том, что дорого стоит
0
-8
Cerega15 (Kherson)
03.03.2021 в 12:24
Вообще Suning Group заявляла, что планирует пересмотреть бюджет.
+1
0
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 13:20
Причем Златан к Интеру, если он в Милане играет???
+2
0
Dardolis (Первомайск)
03.03.2021 в 11:40
Vantala и Saturn...Так при чём тут Златан?) Почему боссы Интера должны отправлять на пенсию игрока Милана?)))
Ответить
+8
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2021 в 11:54
потому что милан - фарм интера, не знал, что ли?)))))))
+1
-5
Unselfish (Белая Церковь )
03.03.2021 в 13:21
Ага где-то так же как Шахтер фарм Динамо, не знал что ли???)))
+1
-1


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