Клуб Алекса Тейшейры прекращает существование

Боссы китайского "Цзянсу Сунин", действующего чемпиона Китая, заявили о прекращении существования клуба. Все делом том, что клубом из Нанкина владеет компания Suning Commerce Group – из-за проблем с финансами распустят первую команду, юношескую и женскую.

Читайте также Suning Commerce Group может продать контрольный пакет акций Интера

Напомним, 12 ноября 2020 года коллектив впервые в своей истории завоевал золотые медали Суперлиги, одолев в финальном матче "Гуанчжоу Эвергранд Таобао" со счетом 2:1.

За "Цзянсу Сунин" уже 5 лет выступает бывший хавбек "Шахтера" Алекс Тейшейра, бразилец переехал в Поднебесную за 50 миллионов евро в 2016-м.