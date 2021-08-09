Когда-то его сравнивали с Месси. Экс-нападающий Барселоны воссоединился с Иньестой в Японии

Пресс-служба японского футбольного клуба "Виссел Кобе" сообщила о переходе бывшего нападающего каталонской "Барселоны" Бояна Кркича. Сам игрок уже прокомментировал свой переезд в Страну восходящего солнца.

"Я не могу дождаться этого чудесного испытания. Эта возможность – одна из лучших, как в личном, так и в профессиональном плане. Меня давно привлекала японская культура. Иньеста особенный человек для меня, и я счастлив снова играть с ним. Я хочу забить много голов с его помощью".