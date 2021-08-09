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Когда-то его сравнивали с Месси. Экс-нападающий Барселоны воссоединился с Иньестой в Японии

Кубок Азии
(6 голосов)

Уже не такая и экзотика

Когда-то его сравнивали с Месси. Экс-нападающий Барселоны воссоединился с Иньестой в Японии

Vissel Kobe

Новина українською

Пресс-служба японского футбольного клуба "Виссел Кобе" сообщила о переходе бывшего нападающего каталонской "Барселоны" Бояна Кркича. Сам игрок уже прокомментировал свой переезд в Страну восходящего солнца.

"Я не могу дождаться этого чудесного испытания. Эта возможность – одна из лучших, как в личном, так и в профессиональном плане. Меня давно привлекала японская культура. Иньеста особенный человек для меня, и я счастлив снова играть с ним. Я хочу забить много голов с его помощью".

Напомним, что Андрес играет за "Виссел Кобе" с 2018 года.

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В статье: Боян Кркич Виссел Кобе
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Источник:
vissel-kobe.co

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Комментарии (4)
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hapos25
09.08.2021 в 12:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:35
Боян Кркіч - один з тих кулес, якізаслуговують на повагу і його розкішна гра у Барселоні 2007-2011 мені дуже імпонувала у Бояна феномальна швидкість була (на відміну від того ж самого розпіареного допінгованого пішохода ЛеоМессі) і мало не ключове - Боян Кркіч вмів й напрочуд добре ДРИБЛІНГував, на відміну від того ж Мессі, і у тікі-таку Гвардьоли з феєричними Хаві-Іньєста у центрі розігнати атаку кращого асистента за Бояна Кркіча годі було й знайти Боян Кркіч грав разом з Тьєррі Анрі на одному фланзі (зліва) і попри незначний ігровий час, молодий іспанський талант вражав РЕАЛізацією та бездоганною технікою - Атака Барселони (тікі-така) Боян Кркіч -Самуель Ето'О-Тьєррі Анрі !
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+5
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
09.08.2021 в 11:54
Він чудово починав, але потім чомусь здувся... І після Барси ніде особливо себе не проявив. Бо одного таланту мало, треба постійно пахати! А взагалі, та Барса мені теж дуже подобалася. А ще більше подобалася Барса Райкарда з Роналдіньо, Пуйолем і Деку - грали феєричніше!
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
09.08.2021 в 11:24
Боян Кркіч - син відомого югославського/сербського футболіста 90-х років Бояна Кркіча старшого, який теж свого часу пограв за Барселону
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-1


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