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Когда-то его сравнивали с Месси. Экс-нападающий Барселоны воссоединился с Иньестой в Японии
Уже не такая и экзотика
Vissel Kobe
Пресс-служба японского футбольного клуба "Виссел Кобе" сообщила о переходе бывшего нападающего каталонской "Барселоны" Бояна Кркича. Сам игрок уже прокомментировал свой переезд в Страну восходящего солнца.
"Я не могу дождаться этого чудесного испытания. Эта возможность – одна из лучших, как в личном, так и в профессиональном плане. Меня давно привлекала японская культура. Иньеста особенный человек для меня, и я счастлив снова играть с ним. Я хочу забить много голов с его помощью".
Напомним, что Андрес играет за "Виссел Кобе" с 2018 года.
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