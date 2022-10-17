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Вместо Китая. Названо место проведения Кубка Азии в 2023 году

Кубок Азии
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Турнир пройдет летом

Вместо Китая. Названо место проведения Кубка Азии в 2023 году

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Кубок Азии-2023 состоится в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Изначально турнир должен был пройти в Китае, но китайская сторона отказалась от проведения соревнований в стране из-за ковидных ограничений. Кубок Азии запланировано провести с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Сборная Катара является действующим обладателем Кубка Азии. Катар в третий раз будет принимать турнир - ранее он проходил там в 1998 и 2011 года.

Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года.

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В статье: Кубок Азии
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Источник:
afc.com

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