Вместо Китая. Названо место проведения Кубка Азии в 2023 году

Кубок Азии-2023 состоится в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Изначально турнир должен был пройти в Китае, но китайская сторона отказалась от проведения соревнований в стране из-за ковидных ограничений. Кубок Азии запланировано провести с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Сборная Катара является действующим обладателем Кубка Азии. Катар в третий раз будет принимать турнир - ранее он проходил там в 1998 и 2011 года.

Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года.