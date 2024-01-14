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Кубок Азии-2023. ОАЭ - Гонконг 3:1. Старт в группе С

Кубок Азии
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Победители были очень хороши во втором тайме

Кубок Азии-2023. ОАЭ - Гонконг 3:1. Старт в группе С

Фото: AFP

Новина українською

Состоялся первый матч Кубка Азии в группе С. Сборная ОАЭ сумела переиграть Гонконг со счетом 3:1. Во втором очном поединке группы сыграют Иран и Палестина.

Кубок Азии-2023. Группа С. 1-й тур

ОАЭ - Гонконг - 3:1

Голы: Адиль 34 (пен), Аль-Зааби 52, Аль-Гассани 90+5 (пен) - Чан Сю Кван 49

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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