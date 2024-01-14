Кубок Азии
Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Азии-2023. ОАЭ - Гонконг 3:1. Старт в группе С
Победители были очень хороши во втором тайме
Фото: AFP
Состоялся первый матч Кубка Азии в группе С. Сборная ОАЭ сумела переиграть Гонконг со счетом 3:1. Во втором очном поединке группы сыграют Иран и Палестина.
Кубок Азии-2023. Группа С. 1-й тур
ОАЭ - Гонконг - 3:1
Голы: Адиль 34 (пен), Аль-Зааби 52, Аль-Гассани 90+5 (пен) - Чан Сю Кван 49
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Она - такой же участник": Хацкевич - о соучастии Беларуси в войне
- Реал Мадрид - Барселона: где и когда смотреть онлайн финал Суперкубка Испании
- Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне
- Кубок Азии-2023. Япония - Вьетнам 4:2. Результативный старт в группе D. Видеообзор матча
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн