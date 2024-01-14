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Кубок Азии-2023. Иран - Палестина 4:1
Иран возглавил группу
Фото: AsianCup2023
В первом туре Кубка Азии-2023 Иран уверенно одолел Палестину - 4:1. Сделать счет удалось еще в первом тайме, когда по состоянию на 38-ю минуту на табло было 3:0. В конце тайма гости один мяч отыграли, но во второй части матча точку поставил Азмун.
Итак, после 1-го тура Иран возглавил группу С. За ним следуют ОАЭ, у которых тоже 3 очка. У Гонконга и Палестины баллов пока нет.
Кубок Азии-2023. Группа C. 1-й тур
Иран - Палестина 4:1
Голы: Ансарифард 2, Халилзаде 12, Гаеди 38, Азмун 55 - Сейям 45+6
???????? A smooth finish by Ghayedi ????#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #IRNvPLE pic.twitter.com/y5pU2EGPN0— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 14, 2024
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