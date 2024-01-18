Кубок Азии. Палестина и ОАЭ сильнейшего не выявили

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии в квартете C встречались сборные Палестины и ОАЭ. Национальные команды разошлись миром – 1:1.

На 23-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий Объединенных Арабских Эмиратов Султан Адил. Под занавес первого тайма Халифа Аль Хаммади подвел команду и оставил гостей в меньшинстве. В начала второй 45-минутки Бадер Насер срезал мяч в свои ворота и оформил автогол, после чего цифры на табло уже не менялись.

ОАЭ занимают первое место в группе (4). Иран – второй (3). Палестина – третья (1), а Гонконга пока нет очков.