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Кубок Азии. Палестина и ОАЭ сильнейшего не выявили

Кубок Азии

1:1

Кубок Азии. Палестина и ОАЭ сильнейшего не выявили

META

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В матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии в квартете C встречались сборные Палестины и ОАЭ. Национальные команды разошлись миром – 1:1.

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На 23-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий Объединенных Арабских Эмиратов Султан Адил. Под занавес первого тайма Халифа Аль Хаммади подвел команду и оставил гостей в меньшинстве. В начала второй 45-минутки Бадер Насер срезал мяч в свои ворота и оформил автогол, после чего цифры на табло уже не менялись.

ОАЭ занимают первое место в группе (4). Иран – второй (3). Палестина – третья (1), а Гонконга пока нет очков.

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ОАЭ Палестина Кубок Азии
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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