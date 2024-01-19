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Кубок Азии. Индонезия в гостях минимально одолела Вьетнам
0:1
Globallookpress
В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии Вьетнам принимал Индонезию. Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте игроком гостей Аснави Бахаром с пенальти (0:1).
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Во втором тайме вьетнамцы пытались исправить положение, однако сделать это у них не получилось. Зато на 90+1 минуте хозяева потеряли Ле Фама из-за второй желтой карточки.
В квартете D лидирует Ирак с 6 очками. На второй позиции – Япония (3). На третьей строчке, с таким же количество баллов, идет Индонезия, а Вьетнам очков еще не набрал.
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