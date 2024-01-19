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Кубок Азии. Индонезия в гостях минимально одолела Вьетнам

Кубок Азии

0:1

Кубок Азии. Индонезия в гостях минимально одолела Вьетнам

Globallookpress

Новина українською

В рамках 2-го тура группового этапа Кубка Азии Вьетнам принимал Индонезию. Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте игроком гостей Аснави Бахаром с пенальти (0:1).

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Во втором тайме вьетнамцы пытались исправить положение, однако сделать это у них не получилось. Зато на 90+1 минуте хозяева потеряли Ле Фама из-за второй желтой карточки.

В квартете D лидирует Ирак с 6 очками. На второй позиции – Япония (3). На третьей строчке, с таким же количество баллов, идет Индонезия, а Вьетнам очков еще не набрал.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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