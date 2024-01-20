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Кубок Азии. Иордания - Южная Корея 2:2. Обзор матча и видео голов
Обидный автогол в конце матча
AsianCup2023
В группе Е Кубка Азии завершился матч между Иорданией и Южной Кореей. Уже на 9-ой минуте счет открыл Сон Хын Мин с пенальти. Однако, до конца тайма номинальные хозяева сумели забить 2 гола, вырвавшись вперед. С горем пополам, фаворитам встречи Южной Корее, все же удалось сравнять счет в компенсированное время благодаря автоголу.
Следующий матч корейцы сыграют 25 января против Малайзии. В этот же день Иордания будет играть с Бахрейном.
Кубок Азии-2023. 2-й тур.
Иордания - Южная Корея - 2:2
Голы: Парк Йонг-Ву, 37 (автогол), Аль Наймат, 45+6 - Сон, 9 (пенальти), Аль Араб, 90+1 (автогол)
???? Ice in his veins— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 20, 2024
???????? Son Heung-min cool as you like for his first of #AsianCup2023 #HayyaAsia | #JORvKOR pic.twitter.com/P99s0f3XNm
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