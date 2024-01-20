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Кубок Азии. Иордания - Южная Корея 2:2. Обзор матча и видео голов

Кубок Азии
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Обидный автогол в конце матча

Кубок Азии. Иордания - Южная Корея 2:2. Обзор матча и видео голов

AsianCup2023

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В группе Е Кубка Азии завершился матч между Иорданией и Южной Кореей. Уже на 9-ой минуте счет открыл Сон Хын Мин с пенальти. Однако, до конца тайма номинальные хозяева сумели забить 2 гола, вырвавшись вперед. С горем пополам, фаворитам встречи Южной Корее, все же удалось сравнять счет в компенсированное время благодаря автоголу.

Следующий матч корейцы сыграют 25 января против Малайзии. В этот же день Иордания будет играть с Бахрейном.

Кубок Азии-2023. 2-й тур.
Иордания - Южная Корея - 2:2
Голы: Парк Йонг-Ву, 37 (автогол), Аль Наймат, 45+6 - Сон, 9 (пенальти), Аль Араб, 90+1 (автогол)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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