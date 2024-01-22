Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Азии. Таджикистан впервые в истории вышел в плей-офф, Катар тоже там
Окончание борьбы в группе А
Фото - твіттер
На Кубке Азии исчерпалась программа в группе А. В третий игровой день там встречались Таджикистан с Ливаном и Катар с Китаем.
Победили Катар и Таджикистан, - они же синхронно вышли в плей-офф (там оказываются по две лучшие команды из каждой группы). А вот Китаю нужно дождаться результатов матчей в других группах и надеяться, что в рейтинге третьих мест удастся удержаться в топ-4.
Отметим, что Таджикистан преодолел групповой раунд с первой же попытки – эта команда является дебютантом финальной части турнира.
Катар в плей-офф сыграет с одним из третьих мест группового раунда. У Таджикистана будет борьба со вторым местом группы С.
Катар - Китай 1:0
Гол: Аль-Хайдос 66
FT | ???????? Qatar 1️⃣-0️⃣ China PR ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 22, 2024
???? A Hassan Al Haydos wonderstrike keeps ???????? perfect in Group A!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #QATvCHN pic.twitter.com/0s3bPVZq74
Таджикистан - Китай 2:1
Голы: Умарбаев 80, Хамрокулов 90+2 - Жради 47
FT | ???????? Tajikistan 2️⃣-1️⃣ Lebanon ????????— #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 22, 2024
A game that had almost everything in it. Debutants Tajikistan continue their march into the knockout stages on their first attempt. Historic!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #TJKvLBN pic.twitter.com/UGcmAayFut
- Катар - 3 матча, 9 очков;
- Таджикистан - 3 матча, 4 очка;
- Китай - 3 матча, 2 очка;
- Ливан - 3 матча, 1 очко.
Популярное сейчас
- "Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
- Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать
- Довбик отреагировал на слухи о том, что он советовал Жироне подписать Бражко
- Первые пять сборных квалифицировались в плей-офф Кубка Азии
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО