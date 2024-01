Кубок Азии. Таджикистан впервые в истории вышел в плей-офф, Катар тоже там

На Кубке Азии исчерпалась программа в группе А. В третий игровой день там встречались Таджикистан с Ливаном и Катар с Китаем.

Победили Катар и Таджикистан, - они же синхронно вышли в плей-офф (там оказываются по две лучшие команды из каждой группы). А вот Китаю нужно дождаться результатов матчей в других группах и надеяться, что в рейтинге третьих мест удастся удержаться в топ-4.

Отметим, что Таджикистан преодолел групповой раунд с первой же попытки – эта команда является дебютантом финальной части турнира.

Катар в плей-офф сыграет с одним из третьих мест группового раунда. У Таджикистана будет борьба со вторым местом группы С.

Кубок Азии. Группа А

Катар - Китай 1:0

Гол: Аль-Хайдос 66

Таджикистан - Китай 2:1

Голы: Умарбаев 80, Хамрокулов 90+2 - Жради 47

FT | ???????? Tajikistan 2️⃣-1️⃣ Lebanon ????????



A game that had almost everything in it. Debutants Tajikistan continue their march into the knockout stages on their first attempt. Historic!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #TJKvLBN pic.twitter.com/UGcmAayFut