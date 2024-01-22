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Кубок Азии - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Азии. Таджикистан впервые в истории вышел в плей-офф, Катар тоже там

Кубок Азии

Окончание борьбы в группе А

Кубок Азии. Таджикистан впервые в истории вышел в плей-офф, Катар тоже там

Фото - твіттер

Новина українською

На Кубке Азии исчерпалась программа в группе А. В третий игровой день там встречались Таджикистан с Ливаном и Катар с Китаем.

Победили Катар и Таджикистан, - они же синхронно вышли в плей-офф (там оказываются по две лучшие команды из каждой группы). А вот Китаю нужно дождаться результатов матчей в других группах и надеяться, что в рейтинге третьих мест удастся удержаться в топ-4.

Отметим, что Таджикистан преодолел групповой раунд с первой же попытки – эта команда является дебютантом финальной части турнира.

Катар в плей-офф сыграет с одним из третьих мест группового раунда. У Таджикистана будет борьба со вторым местом группы С.

Кубок Азии. Группа А

Катар - Китай 1:0
Гол: Аль-Хайдос 66

Таджикистан - Китай 2:1
Голы: Умарбаев 80, Хамрокулов 90+2 - Жради 47

Таблица

  1. Катар - 3 матча, 9 очков;
  2. Таджикистан - 3 матча, 4 очка;
  3. Китай - 3 матча, 2 очка;
  4. Ливан - 3 матча, 1 очко.
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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